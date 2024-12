Algemeen Geen quorum in parlement voor behandeling gokwet Dick Drayer 17-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het parlement van Curaçao kon gisteren niet vergaderen over de Landsverordening Online Kansspelen (LOK) door gebrek aan quorum. Voor de behandeling van de wet zijn minimaal elf parlementariërs vereist, maar bij aanvang waren slechts negen leden aanwezig.

De vergadering werd aanvankelijk geopend door plaatsvervangend parlementsvoorzitter Gilbert Doran, die de griffier opdracht gaf het aantal aanwezigen te tellen. Na vaststelling van het quorumtekort werd de vergadering uitgesteld.

Later op de dag opende Corine Djaoen-Genaro de bijeenkomst opnieuw, maar ook toen ontbrak het aan voldoende leden. Uiteindelijk werd besloten de vergadering te verplaatsen naar vanochtend.

Minister van Financiën Javier Silvania en zijn team waren gisteren aanwezig om de wet te behandelen. Silvania had eerder in een brief aan parlementsvoorzitter Charetti America-Francisca aangedrongen op spoedige behandeling van de wet, gezien de urgentie voor de financiële regelgeving en het traject van de “Mutual Evaluation” waaraan Curaçao momenteel onderworpen is.

Dat traject verwijst naar een periodieke beoordeling van de inspanningen en maatregelen van een land om witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden. Dit traject wordt uitgevoerd door een internationale organisatie zoals de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), die verbonden is aan de wereldwijde Financial Action Task Force (FATF).

De Landsverordening Online Kansspelen is van groot belang voor het toezicht en de regulering van de goksector, vooral omdat de Tweede Kamer in Nederland op 12 november een motie aannam waarin zorgen werden geuit over witwaspraktijken, criminele activiteiten en de integriteit van het bestuur op Curaçao. De motie vraagt de Nederlandse regering om samen met Curaçao te werken aan strengere regels en beter toezicht op de goksector.

Minister Silvania benadrukt dat de snelle goedkeuring van de LOK essentieel is om risico’s zoals witwassen en criminele inmenging aan te pakken en zo de integriteit van het bestuur te waarborgen.

Faneyte

De haast van Silvania wordt gepareerd door Luigi Faneyte, die een strafrechtelijke aangifte heeft ingediend tegen minister van Financiën Javier Silvania en drie Maltese zakenpartners en hen beschuldigd van corruptie, oplichting, witwassen en ambtsmisdrijven bij de uitgifte van online gokvergunningen. Daarin zegt hij dat de geldstromen binnen het vergunningensysteem grotendeels verlopen buiten Curaçao.

Die uitgifte van vergunningen is al gestart, terwijl het parlement de wetgeving gisteren nog niet heeft behandeld, laat staan goedgekeurd.

