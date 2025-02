Economie Onrust over vervuiling bij baggerwerkzaamheden Zakitó Dick Drayer 07-02-2025 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De start van de tweede fase van de baggerwerkzaamheden in het binnenwater van Zakitó zorgt voor verdeeldheid. Projectontwikkelaar Royal Holding Company II B.V. stelt dat de werkzaamheden bijdragen aan natuurherstel en de waterkwaliteit verbeteren, terwijl milieuorganisaties en omwonenden vrezen voor vervuiling en gezondheidsrisico’s. De ontwikkelaar reageert scherp op de kritiek en spreekt van ongefundeerde beschuldigingen.

Royal Holding Company II B.V., de ontwikkelaar van The View Resort & Marina, werkt aan de aanleg van een jachthaven in het binnenwater van Zakitó. De tweede fase van het project omvat het uitbaggeren van de lagune, waarbij vervuilde sedimenten worden verwijderd. Volgens het bedrijf is de waterbodem historisch vervuild met zware metalen en mineraalolie, een erfenis van vroegere industriële activiteiten.

“Deze vervuiling is niet door ons veroorzaakt, maar wij hebben in overleg met de overheid besloten deze op te ruimen,” stelt de ontwikkelaar. “Een betere doorstroming met zeewater zal de zoutconcentraties verlagen en daarmee bijdragen aan het herstel van het ecosysteem.”

Volgens een onderzoek van adviesbureau Ecovision is de biodiversiteit in de lagune laag, met nauwelijks leven in de bodem, en heeft de waterkwaliteit te lijden onder een hoog zoutgehalte. De ontwikkelaar verwijst ook naar rapporten van het gerenommeerde Nederlandse consultancybureau Arcadis, waarin volgens hen geen aanwijzingen te vinden zijn voor ziekenhuisafval, zoals critici beweren.

Fel verweer tegen kritiek

De projectontwikkelaar haalt hard uit naar de actiegroep Save Zakitó, die eerder deze week een noodoproep naar de media stuurde.

“Voor mensen met een gevoel voor ironie is hun brief vermakelijk; ze gooien met meer modder dan wij met het baggerbedrijf,” reageert de ontwikkelaar fel. “Zonder enige onderbouwing wordt beweerd dat er ziekenhuisafval en andere ‘onbekende’ verontreinigende stoffen aanwezig zijn. De milieurapportages tonen niets van dat alles.”

De ontwikkelaar erkent dat er op bepaalde plekken sprake is van historische vervuiling met zware metalen, maar stelt dat er juist zorgvuldig te werk wordt gegaan en dat de testfase van de baggerwerkzaamheden zich richt op schone delen van de lagune.

Ook de zorgen over muggenplagen worden volgens het bedrijf onterecht opnieuw opgerakeld. “Op deze stellingen hebben we al eerder uitgebreid gereageerd en ze ontkracht. Het is teleurstellend dat deze argumenten steeds worden gerecycled zonder onderbouwing.”

Bezorgdheid

Ondanks de weerleggingen van de ontwikkelaar, blijven milieuorganisaties en omwonenden bezorgd. Zij stellen dat sterk vervuilde modder wordt verplaatst naar een kleinere lagune, nabij de woonwijk Royal Palm Resort en het recreatiegebied Koredor. Volgens hen brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee en verspreidt het een penetrante stank.

Daarnaast zijn er vragen over de milieuwetgeving en het toezicht op het project. Critici willen weten of er een verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) is uitgevoerd en of de Landsverordening Grondslagen Milieubeheer correct wordt toegepast. Ook wijzen zij op de vernietiging van mangroves en koraalriffen, terwijl Zakitó eerder was bestempeld als recreatiegebied.

De projectontwikkelaar zegt dat “in het kader van ons project er géén koraalriffen zijn ‘vernietigd’ of überhaupt zijn aangetast. Wel zijn er, maar in zeer beperkte mate, mangroven verwijderd.”

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft ingestemd met een testfase van enkele weken, waarin de baggerwerkzaamheden op kleine schaal worden uitgevoerd. Na afloop van deze testfase zal de verdere aanpak worden geëvalueerd. Ondertussen eisen omwonenden en milieuactivisten onmiddellijke actie van de overheid om de werkzaamheden stop te zetten en een diepgaand onderzoek in te stellen naar de ecologische en gezondheidsrisico’s.

