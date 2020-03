Weekend vol gewonden en schade in het verkeer

70 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Het was weer een weekend vol ongelukken op de weg. In Koraalspecht vloog een jongen uit de bocht met de auto van zijn vriend tegen een elektriciteitspaal. Zijn vriend is hem komen opzoeken in het ziekenhuis.

Op de Caracasbaaiweg ging het mis net na de Heinekensnack waar een chauffeur met hoge snelheid zomaar de weg opschoot. Twee gewonden vielen er bij een botsing op de Oude Weg naar Westpunt, daarbij was ook een klein busje van het openbaar vervoer bij betrokken.

Op de Bramendiweg kruising dr. Maalweg slipte een auto door de regen en nam een andere auto mee. Een persoon raakte gewond. Dagelijks botsen 35 auto’s op elkaar in Curaçao.