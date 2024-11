Algemeen Caribische gulden-app laat zeeleven ontdekken Redactie 02-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nieuwe Caribische gulden-app biedt gebruikers de kans om meer te leren over het zeeleven en cultureel erfgoed van Curaçao en Sint-Maarten. Deze app, die samen met de introductie van de herontworpen Caribische gulden is gelanceerd, vertelt de verhalen achter de zeedieren en iconische locaties die op de nieuwe bankbiljetten zijn afgebeeld.

Met de app krijgen gebruikers niet alleen leuke feitjes over het onderwaterleven, maar ook praktische tips over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de bescherming van het mariene milieu.

Via de app komen gebruikers in aanraking met organisaties zoals de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), CARMABI op Curaçao en de Nature Foundation Sint-Maarten, die zich inzetten voor de bescherming van de unieke biodiversiteit in de regio.

Zo toont de voorkant van elk biljet een zeedier, waaronder de groene zeeschildpad en de grijze engelvis, terwijl de achterkant culturele herkenningspunten zoals de vuurtoren van Klein Curaçao en de Koningin Emmabrug laat zien. Deze combinaties symboliseren niet alleen de natuurlijke rijkdommen, maar ook het gedeelde erfgoed van de eilanden.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten heeft samen met de natuurorganisaties een donatie van 10.000 Antilliaanse gulden verstrekt om de boodschap van natuurbescherming kracht bij te zetten. De nieuwe app ondersteunt deze missie door zowel bewoners als bezoekers te inspireren tot betrokkenheid bij de bescherming van het lokale ecosysteem, essentieel voor de toekomstige generaties.

0

- tekst gaat verder onder de advertentie -