Nieuws uit Nederland Jamel Lomp hoort tien jaar cel tegen zich eisen voor doodsteken supermarktmedewerkster Dick Drayer 2024-04-04 - 4 minuten leestijd

DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 57-jarige Jamel Lomp uit Curaçao. Hij stak vorig jaar een medewerkster van een Albert Heijn-filiaal in Den Haag dood. Het slachtoffer was de 36-jarige Antoneta Gjokja. Zij was op dinsdag 20 juni aan het werk op de broodafdeling van de supermarkt.

Kort nadat de supermarkt was opengegaan, liep de verdachte de winkel in en vroeg aan een medewerker waar de messen lagen. Vervolgens pakte Jamel een vleesmes en viel Gjokja aan. Hij bracht haar meerdere messteken toe, wat haar fataal werd. Jamel vluchtte de supermarkt uit, maar kon al snel worden aangehouden, omdat de filiaalmanager de achtervolging had ingezet.

De Curaçaoënaar kende zijn slachtoffer niet. Het Pieter Baan Centrum zegt dat hij tijdens zijn daad een psychose had en dat de steekpartij hem in sterk verminderde mate valt toe te rekenen.

Emotioneel

De man van het slachtoffer zei vandaag in de rechtbank dat hij het heel zwaar heeft met de dood van zijn partner. “We waren bezig met ons leven hier opbouwen”, zei hij in een emotionele verklaring. “We wilden een kind.”

Gjokja’s moeder liet weten dat ze vindt dat niet alleen Jamel verantwoordelijk is voor de moord op haar dochter. Ze neemt het ook verschillende staatsinstellingen kwalijk, door personen met een dergelijke psychische staat op straat te laten leven. Jamel had een lange geschiedenis van geweld en bedreigingen in Nederland, Engeland en Curaçao.

Nare gedachten

Bij het begin van de strafzaak betuigde Jamel spijt. Volgens hem was Gjokja niet de persoon die hij moest hebben. Zijn doelwit zou een beveiligingsmedewerker zijn geweest, maar die was niet in de buurt. Hij zegt uit wraak te hebben gehandeld.

Met verheven en boze stem ontkende hij vandaag dat het moord was, omdat hij daar volgens hem geen plan voor had. Hij zegt dat hij ‘nare gedachten’ kreeg toen hij in de supermarkt liep, in de war raakte en ‘in een impuls’ handelde. Maar volgens de officier van justitie blijkt uit het handelen van Jamel die dag wel degelijk dat sprake was van een vooropgezet plan.

Vaker opgepakt

De dood van de vrouw leidde vorig jaar tot veel beroering, met name toen meer bekend werd over Jamels historie. Hij heeft een lang crimineel verleden zoals gezegd in Nederland, Engeland en Curaçao. In 2018 kreeg hij in Curaçao tbs opgelegd, maar Nederland weigerde om die maatregel over te nemen. Curaçao heeft geen TBS-kliniek en is afhankelijk van Nederland voor de uitvoer van deze maatregel.

In Nederland werd hij sinds september 2022 ook meerdere keren opgepakt, op verschillende plekken. Hij werd kort voor het doodsteken van Gjokja nog veroordeeld voor bedreiging, maar hoefde niet de cel in omdat zijn straf gelijk was aan zijn voorarrest.

Ook was tegen Jamel aangifte gedaan door een Middelburgse vrouw. Zij regelde een kamer en een baan voor hem, maar daarna sloeg het contact langzaam om en uitte hij meerdere doodsbedreigingen.

De vrouw deed meermaals aangifte, maar volgens haar is daar nooit iets mee gedaan. “Als iemand naar mijn aangifte had gekeken, dan hadden ze hem gehad en had mevrouw nog geleefd”, zegt ze over de dood van Gjokja.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in deze zaak.