Hoge celstraffen voor moordenaars Boechi

WILLEMSTAD – Op Curaçao heeft de rechter vrijdag hoge straffen opgelegd voor de moord op de Curaçaose rapper Boechi. Schutter Christopher Zimmerman kreeg 22 jaar celstraf, dezelfde straf als het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist. Medeplichtige Churendi Coffie kreeg twintig jaar opgelegd, tegen hem was negentien jaar geëist.

Zimmerman hoorde het vonnis onbewogen aan, Coffie volgde het oordeel vanuit een videoroom in de Justitiele inrichting op Bonaire. Daar zit hij vanewege zijn eigen veiligheid, die op Curaçao niet gegarandeerd kan worden.

In de nacht van 9 december vorig jaar werd de Curaçaose rapper Ruchendell Bonifacio Windster, beter bekend als Boechi, in koele bloede doodgeschoten. Deze daad schokte niet alleen de Curaçaose samenleving, maar ook ver daarbuiten, zoals in Tilburg, waar hij woonde met vrouw en kinderen. Boechi was in de bloei van zijn leven en carrière. De rechter stelde vast dat Zimmerman zes tot zeven keer op Boechi vuurde, waarvan hij vier keer geraakt werd.

In een wrange wending bleek de schutter familie van het slachtoffer te zijn. Het misdrijf vond plaats toen Zimmerman en Coffie de rapper achtervolgden en hem klemreden bij een truk’i pan, waar Zimmerman vervolgens uitstapte en Boechi neerschoot.

De verdediging van Zimmerman was dat hij ten tijde van de schietpartij ziek thuis was, en dat hij zijn telefoon aan Coffie had uitgeleend. Deze bewering werd echter door de rechtbank als ongeloofwaardig beschouwd, ondanks de getuigenissen van Zimmerman’s moeder, broer en vriendin.

Aan de andere kant beweerde Coffie dat hij dacht dat het om een gewapende overval ging om Boechi’s ketting te stelen, maar ook deze verklaring werd door de rechtbank verworpen.

In een poging enige gerechtigheid te brengen voor de nabestaanden, eiste het OM namens Boechi’s weduwe een schadevergoeding van 50.000 Antilliaanse gulden, ongeveer 25.000 euro. Hoewel een gedeelte van deze eis werd toegekend, werd het immateriële schadebedrag van 20.000 Antilliaanse gulden afgewezen. Daarvoor kan de familie een civiele procedure starten.