29 nieuwe besmettingen erbij op Curaçao

Er zijn vandaag 29 nieuwe coronabesmettingen op Curacao geregistreerd. Ook zijn er twee patiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu twaalf patiënten met corona in het CMC, van wie een op de Intensive Care.

Van de 29 nieuwe gevallen is van veertien al duidelijk wat de besmettingsbron is, van de overige vijftien nog niet. Het aantal actieve besmettingen op Curaçao is nu 292.