Nieuws Curaçao Aardbeving van 3,6 ten zuiden van Curaçao Dick Drayer 25-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een aardbeving op zee heeft zojuist Curaçao opgeschrikt. Met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter was de aardbeving net zo krachtig als de zwaarste aardbeving in Groningen in 2012. De aardbeving op Curaçao vond plaats op om 14:01 lokale tijd. Het epicentrum lag 46 km ten zuiden van het eiland op een diepte van tien kilometer.

De schok was duidelijk voelbaar. Hoewel er geen dreiging is van een tsunami, worden inwoners aangespoord om waakzaam te blijven. Voorzorgsmaatregelen zijn essentieel om veilig te blijven tijdens en na de naschokken, aldus de Meteorolische dienst.

De laatste keer dat Curaçao echt last had van een aardbeving was op 10 maart 2017. Die had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter en vond plaats op 54 kilometer ten noorden van La Vela de Coro in Venezuela. Bij Building Depot vielen er destijds op de bovenste etage verschillende rekken om en werd het pand ontruimt.

Caribisch gebied

Aardbevingen in het Caribisch gebied zijn een normaal verschijnsel. De Caribische eilanden en Centgraal Amerika kende veertien aardbevingen in de laatste 24 uur, 64 in de afgelopen week, 263 in de maand mei en 3.582 in de afgelopen 365 dagen.