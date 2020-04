Advies CFT voor lening aan Curaçao tijdens Coronacrisis

Den Haag – Nederland moet om te beginnen 177 miljoen gulden aan Curacao lenen voor anderhalve maand: 105 miljoen voor april en 72 miljoen voor de halve maand mei. Dat adviseert het College Financieel Toezicht in een brief aan de Rijksministerraad (foto). Curacao had om 380 miljoen voor drie maanden gevraagd.

In tegenstelling tot het Curacaose Noodplan adviseert het Cft om een iets hoger offer te vragen van werknemers, die volgens het Curacaose plan zo goed als niets hoeven in te leveren. Ook moeten Nederland en Curacao goede afspraken maken over het beheer van de lening zodat het geld goed besteed wordt en bureaucratie wordt voorkomen, schrijft het Cft. De Rijksministerraad belist donderdag. Ze hechten veel waarde aan het advies van het Cft