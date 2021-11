Lichte toename coronapatiënten in CMC 

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gisteren is opnieuw een patiënt opgenomen op de intensive care van het CMC vanwege Corona. In totaal liggen er nu negen coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie drie op de afdeling intensieve zorg.

Toeval of niet, gisteren was het de elfde van de elfde en kwamen er elf mensen bij met een positieve test en mochten er ook elf hun isolatie beëindigen. Het aantal actieve besmettingen blijft daarom staan op negentig.

Op Bonaire zijn 136 actieve gevallen van Corona. In het ziekenhuis liggen vier patiënten. Gisteren overleed een patiënt aan Covid19. Het dodental op Bonaire staat nu op 21.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures