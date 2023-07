President Hoge Raad bezoekt eilanden om te praten over ’toegang tot het recht’

WILLEMSTAD – Tussen 18 en 23 juni 2023 heeft Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, een werkbezoek gebracht aan vijf Caribische eilanden van het Koninkrijk. Het belangrijkste onderwerp tijdens haar bezoek was ’toegang tot recht’, een kritieke kwestie voor zowel de eilanden als Europees Nederland. Het garanderen van deze toegang is essentieel voor een effectieve rechtsbescherming van individuen en organisaties.

Mauritsz de Kort, president van het Gemeenschappelijk Hof, begeleidde De Groot tijdens haar reis. Die begon op Saba, waar ze de toekomstige locatie van het Gemeenschappelijk Hof bezochten, een stap om de toegang tot recht op het eiland te verbeteren. Naast andere ontmoetingen spraken ze met Lucrecia Paulina, coördinator van sociaal maatschappelijk werk, die de uitdagingen van toegang tot kwalitatieve juridische diensten op Saba benadrukte.

Vervolgens bezochten De Groot en De Kort Sint Eustatius. Hier bespraken ze met Regeringscommissaris Alida Francis hoe toegang tot recht kan worden verbeterd en de cruciale rol van de Hoge Raad voor de eilanden in deze context. Ze bevestigden ook de toekomstige locatie van het Hof op het eiland.

Op Sint Maarten spraken ze met Anna Richardson, minister van Justitie van Sint Maarten. Ze bespraken de rol van de Hoge Raad binnen het Koninkrijk en verschillende uitdagingen op Sint Maarten, zoals de noodzaak voor een nieuwe advocatenlandsverordening en de verbetering van de toegang tot de klachtencommissie van de politie.

Na het bezoeken van de andere eilanden, ontmoetten De Groot en De Kort de rechters van Curaçao in Kas di Korte. Hier bespraken ze hoe de Hoge Raad het Hof verder kan helpen en faciliteren.

Tijdens haar bezoek aan Bonaire sprak De Groot met waarnemend gezaghebber Nolly Oleana en waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Ze bespraken onder andere de mogelijkheid van een jongerenrechtbank voor Bonaire.

Naast haar officiële bezoeken, maakte De Groot ook tijd om de natuur en cultuur van de eilanden te verkennen. Zo beklom ze de Mount Scenery op Saba en bezocht ze het Sint Maarten National Heritage Museum.

In haar reflectie op het bezoek zei De Groot: “Voor mij als hoofd van de Hoge Raad biedt een bezoek aan de eilanden de kans om te luisteren naar de zorgen van de mensen en om over de rol van de Hoge Raad te praten. We zijn één Koninkrijk.”