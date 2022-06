Aantal actieve besmettingen daalt op Curaçao

Het aantal actieve besmettingen is afgelopen week gedaald van 434 naar 283. Er kwamen 264 nieuwe patiënten bij, maar 531 mensen konden hun isolatie beëindigen, waardoor er per saldo sprake is van een daling van het aantal besmettingen.

Er wordt nog steeds flink getest. Afgelopen week ruim 1.700 keer. De testratio blijft net als de week ervoor net onder de twintig procent. Dat was in de maand mei ook al het geval.

Aruba

Op Aruba is de ontwikkeling omgekeerd. Het aantal mensen dat daar actief besmet is met het virus en in isolatie zit is 701. Dat is meer dan een verdubbeling sinds vorige week, toen 326 patiënten in isolatie zaten. Afgelopen week kwamen er bijna duizend nieuwe cases bij.

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg fors. Tien mensen in totaal, van wie een op de intensive care. De maand mei lagen er gemiddeld net iets minder dan vier patiënten in het Horacio Oduber Hospital in Oranjestad.

Doden

Drie mensen overleden afgelopen week op Aruba aan de gevolgen van covid19. Daarmee komt het totaal aantal mensen dat daar is overleden aan corona op 216.

De laatste keer dat iemand overleed aan het virus was 12 februari, toen er twee sterfgevallen bijkwamen. Een week daarna kregen de cijfers een update met dertien doden die in de maanden daarvoor gevallen waren in Colombia.