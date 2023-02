Grootste Gaycruise welkom op Aruba en Curaçao

WILLEMSTAD – De Atlantis Harmony of the Seas ‘Gaycruise’ komt vandaag aan op Curaçao. Gisteren meerde het schip aan in Aruba met meer dan vijfduizend homoseksuele mannen aan boord, vandaag is Curaçao aan de beurt.

Het cruiseschip is 4 februari vertrokken vanuit Fort Lauderdale. Na Curaçao zet de boot weer koers richting Fort Lauderdale. Met de aankomst van de cruise in Aruba, maakt het geschiedenis. Dit is de eerste keer dat een cruise met zo’n vijfduizend homoseksuelen aankomt. Curaçao kent het fenomeen al langer.

Nautique

Om deze groep een warm welkom te geven, had Aruba Gay Guide samen met Organised Crime, een Amerikaanse groep aan boord van de Atlantis, het evenement ‘Nautique’ georganiseerd.

Een feest speciaal voor de homoseksuele gemeenschap van Aruba en de homoseksuelen op de cruise. Het evenement vond plaats op het strand voor Surfside.

Gay Guide

Aruba Gay Guide was verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement voor de homoseksuele gemeenschap in Aruba. En speciaal voor de bezoekers die aan boord van de cruise kwamen, kregen ze een verzoek van een Amerikaanse groep die ook aan boord van de cruise was, om samen een evenement te organiseren voor de toeristen op deze cruise.

Edison Garcia, vertegenwoordiger van Aruba Gay Guide, gaf aan dat het belangrijk was dat Aruba vertegenwoordigd was in dit evenement. “Dit is de eerste keer dat ze een evenement van deze omvang organiseren.”

Garcia organiseerde eerder de Aruba Pride Event, waar bijna 400 mensen aanwezig waren. Maar gisteren waren er ongeveer 400 mensen op het strand, wat slechts een klein deel is van alle mensen die aan boord van het schip uit Amerika zijn.

Verruimen

Het is volgens de organisator belangrijk dat Aruba vertegenwoordigd is op dit evenement, omdat het de geesten van de Arubaanse gemeenschap zou openen en de weg vrijmaken voor meer evenementen als deze. De homoseksuele gemeenschap is koopkrachtig, zo is de gedachte, wat gunstig is voor de economie van Aruba.

Nautique was volgens Garcia het eerste feest, een ‘naughty party’ waar iedereen heeft genoten. “Ze hopen dat ze volgend jaar terug kunnen komen, omdat ze zich zeer comfortabel voelden in Aruba, waar iedereen hen met veel vriendelijkheid heeft behandeld.”