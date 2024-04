Nieuws Curaçao Hensley Meulens in de problemen door cockpitvideo Dick Drayer 20-04-2024 - 2 minuten leestijd

Een screenshot van de video, die Colorado Rockies-coach Hensley Meulens in de cockpit toont

DENVER – Wat waarschijnlijk een grap had moeten zijn, is onverwachts een nachtmerrie geworden voor Hensley Meulens, coach van de Colorado Rockies. De Curaçaoënaar is gefilmd terwijl hij in de cockpit van een gecharterd vliegtuig zat, een handeling die nu onder de loep wordt genomen na de verspreiding van de video op sociale media, die later is verwijderd.

Het ‘incident’gebeurde tijdens een vlucht van Denver naar Toronto en heeft geleid tot een officieel onderzoek door de Federal Aviation Administration (FAA) en United Airlines.

Federale regelgeving legt strikte beperking op aan wie de cockpit mag betreden tijdens een vlucht. Een woordvoerder van de FAA uitte zich niet over de details van het lopende onderzoek, maar benadrukte de ernst van de regelgeving. The Colorado Rockies are under investigation by the FAA and United Airlines after a video showed hitting coach Hensley Meulens in the cockpit of the team’s charter mid-flight.pic.twitter.com/raRrpPBJzY— Front Office Sports (@FOS) April 19, 2024

United Airlines heeft ook gereageerd op het voorval. In een verklaring zegt de luchtvaartmaatschappij diep verontrust te zijn door de gebeurtenissen zoals die te zien waren in de video. Ze bevestigenb dat de betrokken piloten voorlopig zijn opgeschort en dat het incident aan de FAA is gerapporteerd als een duidelijke schending van het veiligheids- en operationeel beleid van de maatschappij.

De video, gepost door Meulens zelf op Instagram, liet hem zien zittend op de stoel van de piloot met een bijschrift dat zijn dank uitsprak aan de kapitein en eerste officier voor de ‘geweldige ervaring’. Maar dit leidde tot kritiek, gezien de strikte veiligheidsprotocollen die normaal het toegangsbeleid tot de cockpit reguleren.

De Colorado Rockies, die op weg waren naar een driedaagse serie tegen de Toronto Blue Jays, hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.