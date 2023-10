Kranslegging op militaire begraafplaats Curaçao

WILLEMSTAD – Op de Militaire Begraafplaats aan de Roodeweg in Willemstad herdacht de Defensie Duikgroep het tragisch duikongeval, dat zestig jaar geleden plaatsvond in de haven bij marinebasis Parera.

Twee marineduikers moesten toen even snel een wapen opduiken, maar geen van beiden kwam levend aan de oppervlakte. Het waren de 29-jarige kwartiermeester en duiker Herman Burger en de pas achttienjarige matroos, kok en hulpduiker Gerrit ten Donkelaar.

Het ongeluk gebeurde op 30 april 1963. Iedere derde donderdag in november herdenkt de Defensie Duikgroep in Den Helder hen en nog drie andere marineduikers die sinds 1963 omkwamen tijdens hun werk.

“Nu we op het eiland zijn vanwege de duikoefening, precies zestig jaar geleden, waarbij Herman en Gerrit sneuvelden en zij als enigen van de vijf hier op Curaçao liggen begraven, noemen we hier nu graag hun namen”, zegt Sander Kool, commandant van de Defensie Duikgroep

Een noodlottig ongeval

Op Koninginnedag, 30 april 1963, maken de bewoners in het Caribisch gebied zich op voor de aubade van schoolkinderen en de militaire parade door de troepen van het Commandement der Zeemacht in de Nederlandse Antillen.

De bemanning van Hr.Ms. Rotterdam heeft haar uitzending op de Nederlandse Antillen er bijna op zitten. Als laatste ceremoniële inzet neemt een gedeelte van de bemanning nog deel aan een parade door het centrum van Willemstad.

Als op een moment van onachtzaamheid een geweer overboord valt, moeten de kwartiermeester en de hulpduiker deze even snel boven water halen.

Maar die zoekactie eindigt in tragedie. Men was vergeten de waterinnamepomp uit te zetten. Gerrit is door de zuigkracht in het rooster van de innamebuis gezogen.

Herman wilde Gerrit vermoedelijk helpen en dat is hem fataal geworden. Als herinnering aan het belang van veiligheid op de werkplek is een herdenking volgens commandant Kool belangrijk.