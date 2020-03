Lokale wethouders op werkbezoek Curaçao

52 Gedeeld

Willemstad – Lokale wethouders uit Nederland komen op werkbezoek naar Curaçao. Reden is een stijging van het aantal Curaçaoënaars dat naar gemeentes als Den Helder, Groningen, Leeuwarden en Delfzijl verhuisd.

Deze gemeenten willen een convenant afsluiten met Curaçao om gegevens uit te kunnen wisselen. Volgens de wethouder in Den Helder zijn ‘Antillianen’ niet méér negatief in beeld, maar door de economisch slechter wordende situatie op Curaçao, komen wel steeds meer Curaçaoenaars naar zijn gemeente. Vaak zonder enige voorbereiding zijn ze ‘opeens’ in Den Helder.