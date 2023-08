Openschietende cabinedeur zorgt voor flinke schrik bij passagiers Divi Divi Air

WILLEMSTAD- Een openschietende cabinedeur op een vlucht van Aruba naar Curaçao heeft bij passagiers van luchtvaartmaatschappij Divi Divi Air gezorgd voor schrik en verontwaardiging.

Het incident, dat al op maandag 14 augustus plaatsvond, kwam pas dit weekend via sociale media in het nieuws, nadat een passagier op de betreffende vlucht haar verhaal deed bij een radiostation. Het pikeerde de vrouw dat Divi Divi zo weinig nazorg gaf aan de passagiers en daarnaast zelf geen enkele ruchtbaarheid gaf aan het incident dat ook door deskundigen als ernstig kan worden omschreven.

Divi Divi kwam pas afgelopen zondagmiddag -ofwel bijna een week na het gebeurde- met een persverklaring, nadat het nieuws op met name Facebook en de nieuwssite Awor.nu behoorlijk wat reacties kreeg. Volgens de luchtvaartmaatschappij koos zij er voor nog geen ruchtbaarheid aan het incident te geven, omdat de burgerluchtvaarautoriteit CCAA nog volop bezig is met een onderzoek naar de precieze toedracht van het incident.

Discrepantie

Er zitten verschillende discrepanties in het verhaal van de passagier die haar verhaal heeft gedaan en de uitleg van de luchtvaartmaatschappij zelf. Zo zegt de betrokken passagier dat het vliegtuig op Curaçao landde met de deur nog open, terwijl passagiers op de vlucht probeerden deze zoveel mogelijk dicht te houden, door te trekken aan twee kabels welke aan de deur bevestigd zitten.

Divi Divi maakt evenwel melding van het feit dat de piloten van de betreffende vlucht een waarschuwing kregen in de cockpit dat de deur enige tijd ontgrendeld was, maar dat deze tijdens de landing alweer dichtzat. De luchtvaartmaatschappij lijkt de schuld voor het gebeurde ook te zoeken in een handeling van een passagier. “Wij kunnen niet tot een andere conclusie komen, dan dat een passagier onbewust een handvat van de deur heeft verschoven, waardoor de deur is opengegaan”, zegt Divi Divi in haar verklaring. De maatschappij zegt de schrik onder de passagiers te betreuren, maar benadrukt ook dat er geen onmiddellijk gevaar is geweest voor de veiligheid van de passagiers.

Het incident vond plaats op een vlucht in de vroege avond, toen het DHC 6-300 toestel de daling al had ingezet.

De volledige verklaring van Divi Divi leest u hier: