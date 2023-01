Sneeuwval zorgt niet voor vluchtvertragingen naar Curaçao

Curaçao – Er zijn geen vluchten vertraagd door slecht weer van Schiphol naar Curaçao. Zowel de TUI vluchten als de KLM vlucht is op tijd vertrokken uit Amsterdam.

De sneeuwval die vrijdag ochtend plaatsvond op enkele Nederlandse luchthavens, heeft geen gevolgen gehad voor vluchten naar Curaçao. Vluchten naar Curaçao vertrokken volgens schema en aankomsttijden blijven onveranderd.

Eindhoven

Eindhoven Airport ondervond vrijdag aan het einde van de ochtend wel last van het winterse weer. “Vanwege hevige sneeuwval, het ruimen daarvan en de-icen van toestellen is er vertraging in het vertrekkende vliegverkeer”, twittert Eindhoven Airport. Ook landen er door de sneeuw minder toestellen per uur.

Het advies is wel om de komende dagen de website van de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven in de gaten te houden voor eventuele updates als u op reis gaat.