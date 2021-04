Vaccinatielocatie WTC wordt ingericht

49 Gedeeld

Er wordt nog een locatie geopend om te vaccineren. Ook het WTC wordt ingericht als vaccinatielocatie. Deze opent op 14 april. Vanaf morgen kunnen mensen zich ook registreren voor deze locatie.

Op dit moment zijn er 26.645 personen gevaccineerd. Er hebben zich 55.752 mensen geregistreerd voor een vaccinatie. 10.221 hebben hun tweede vaccinatie ook al gekregen.

Curaçao is op de goede weg, stelt het vaccinatieteam. Curaçao zit op dertig procent van de totale bevolking wat zich heeft geregistreerd voor een vaccinatie. Dat is hoger in dan in Nederland.

