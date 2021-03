Weer lid No Limit Soldiers opgepakt 

WILLEMSTAD – Er is weer een lid van de No Limit Soldiers opgepakt in het onderzoek Themis. Zaterdag werd de 36-jarige S. Gearresteerd na een korte achtervolging op de Schottegatweg-oost.

De vrouw vloog recent vanuit de Dominicaanse Republiek naar Curaçao. Zij kon daarom op zaterdag 13 maart op de Schottegatweg -oost na een korte achtervolging in haar voertuig worden aangehouden. Direct daarna vond een doorzoeking plaats in de woning waar zij op Curaçao in verbleef.

S. wordt ervan verdacht deel uit te maken van de organisatie genaamd de No Limit Soldiers (NLS). Het Openbaar Ministerie verdenkt de NLS ervan een crimineel samenwerkingsverband te zijn met leden in verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en in landen daarbuiten. S. wordt naast haar lidmaatschap van de organisatie tevens verdacht van betrokkenheid bij meerdere geweldsdelicten onder meer gepleegd in Sint Maarten.

Themis is het onderzoek naar strafbare feiten die de afgelopen jaren in de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en in landen daarbuiten zijn gepleegd. Speciaal voor dit onderzoek is een rechercheteam geformeerd, bestaande uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Dit rechercheteam staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten en het Openbaar Ministerie Curaçao.

Eerder hebben in dit onderzoek in november 2020, februari en maart 2021 aanhoudingen plaatsgevonden. Meerdere verdachten zitten inmiddels in voorarrest. S. zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris op Curaçao.

Wie informatie heeft die het onderzoeksteam kan helpen, kan het team bereiken op de volgende telefoon/Whatsapp-nummers: +5999 521 3865 (Curaçao).

Wie liever anoniem blijft, kan informatie delen via de volgende tiplijnen (tevens Whatsapp): +5999 679 2896 (Curaçao) of +1 721 553 0561 (Sint Maarten).