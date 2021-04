Zoektocht naar familie van zieke man op Aruba

53 Gedeeld

Op Aruba wordt gezocht naar familie van Edmund Vilt. Deze, in Suriname geboren man is erg ziek en ligt in het ziekenhuis. Mogelijk dat mensen op Curaçao of in Nederland Edmund ook herkennen.

De kerkbroeders van de Sion kerk in Suriname hebben een oproep geplaatst op sociale media. Edmund woont al lang op Aruba, maar heeft daar geen familie. Omdat hij momenteel niet kan praten zoeken zijn kerkbroeders informatie over familieleden en vooral de twee kinderen die in Nederland zouden wonen.