Zware regen vannacht, onderdeel van weersysteem AL97 dat op weg is naar Midden-Amerika

WILLEMSTAD – Het zware regenweer dat vannacht over Bonaire, Curaçao en Aruba trok is onderdeel van het AL97 weersysteem, dat als een trog van lage druk over de zuidelijke eilanden trekt.

Het gaat om een groot gebied met regen- en onweersbuien. De condities lijken gunstig voor verdere ontwikkeling in de komende dagen terwijl het systeem westwaarts trekt over de centrale en zuidwestelijke Caribische Zee.

Tegen het eind van de week vormt zich waarschijnlijk een tropische depressie. Het Hurricane Center in Miami zegt dat ongeacht de ontwikkeling de komende dagen, het systeem het potentieel heeft om zware regenval te veroorzaken over delen van Midden-Amerika tegen het einde van de week.