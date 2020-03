ZZP’ers krijgen minder compensatie

39 Gedeeld

ZZP’ers op Bonaire krijgen minder compensatie dan werknemers in loondienst. Die laatste komt in aanmerking voor 80% van hun normale loon, maar zelfstandigen kunnen slechts een beroep doen op 80% van het minimumloon.



Een werknemer met een salaris van 2500 dollar krijgt zo 2000 dollar bruto per maand, maar een ZZP’er met dat zelfde inkomen maar 760 dollar per maand. Daarmee wordt het volgens die groep moeilijk om het hoofd boven water te houden.