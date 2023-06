1,35 miljoen gulden voor nieuwe ambulances op Curaçao

WILLEMSTAD – De minister van Volksgezondheid van Curaçao, Javier Silvania zegt dat er 1,35 miljoen gulden gereserveerd is voor de aankoop van twee tot drie nieuwe ambulances. Maar de aankoopprocedure moet transparant worden uitgevoerd. De eerste poging daartoe mislukte door vriendjespolitiek, waardoor er nog steeds geen enkele ambulance is besteld.

Silvania gaf de opdracht aan het management van de Curaçaose Ambulancezorg Stichting (FKAK) om een nieuwe openbare aanbesteding te organiseren voor de aankoop van de nieuwe ambulances. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst tussen de minister en de FKAK, waar ook de vakbonden ABVO en CBV aanwezig waren, werd het conceptplan gepresenteerd voor de implementatie van verbeteringsvoorstellen voor de stichting.

Om de aankoop van de ambulances te faciliteren, vroeg het FKAK management offertes aan bij verschillende leveranciers. Echter, deze offertes werden niet op een transparante manier uitgevoerd en riepen vragen op bij diverse belangengroepen. Daarom werd besloten om een nieuwe aanbesteding te organiseren, volgens de procedures van de overheid.

Procedure

Er is 1,35 miljoen beschikbaar gesteld voor de aankoop van de nieuwe ambulances. Met dit bedrag kunnen twee tot drie volledig uitgeruste ambulances worden gekocht. Het geld wordt niet direct overgemaakt naar de FKAK, maar wordt gereserveerd voor de aankoop van de nieuwe ambulances en kan alleen worden uitbetaald na bestelling van de nieuwe ambulances volgens de aanbestedings- en selectieprocedure.

Naast de aankoop van nieuwe ambulances wordt ook onderzocht of het mogelijk is om de huidige ambulances te vernieuwen en bij te werken. Bovendien is de FKAK van plan een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met het Rode Kruis voor mogelijke extra ambulancecapaciteit in onvoorziene situaties.

Het definitieve implementatieplan voor de verbeteringsvoorstellen van de FKAK, inclusief de nieuwe offertes voor de aankoop van nieuwe ambulances, zal binnen een maand aan de minister worden voorgelegd.