5 juni zou het het eerste cruiseschip aan moeten komen

WILLEMSTAD – Het eerste cruiseschip komt 5 juni naar Curaçao. Althans dat is de planning. CPA, de havenbeheerder is in gesprek met de cruisemaatschappijen over de voorwaarden. Die willen graag weer beginnen, maar ten allen tijde voorkomen dat mensen besmet raken als ze het schip verlaten.

Passagiers en bemanning mogen alleen aan boord als ze gevaccineerd zijn. Een eis die de maatschappijen ook stellen aan hun stakeholders, de mensen met wie toeristen in aanraking komen. Om die reden wordt gedacht aan het creëren van een bubble. Tour en strandbezoek zonder contact met de lokale bevolking.