Afnemingszaak notaris Kleinmoedig uitgesteld

willemstad – Het Openbaar Ministerie wil de 1,4 miljoen gulden die notaris Johnny Kleinmoedig heeft verduisterd afpakken. Gisteren begon de rechtszaak daarover.

Kleinmoedig is in Eerste Aanleg veroordeeld tot achttien maanden cel en ontzetting uit zijn ambt voor vijf jaar. Maar hij wacht zijn hoger beroep nu in vrijheid af. De zaak werd gisteren meteen uitgesteld omdat de advocaat van Kleinmoedig meer tijd nodig heeft om de zaak goed voor te bereiden. Daar was de rechter het mee eens. 11 maart gaan de partijen elkaar weer zin in de rechtbank.

