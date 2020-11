Auto advocaat gestript teruggevonden

10 Gedeeld

Willemstad – De auto van de advocaat die woensdag bij de rechtbank werd gestolen, is in nog geen 24 uur teruggevonden. Maar dan wel totaal gestript van alle waardevolle onderdelen.

De zwarte Hyundai Sonata werd gevonden bij Janboos. De auto, of wat daarvan over is, staat nu bij het politiebureau voor nader onderzoek.

