Politie en Justitie Baby overlijdt na noodgeval in kinderdagverblijf Redactie 2024-03-28 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een twee maanden oude baby is gisteren overleden na een noodgeval in een kinderdagverblijf. Rond 12.00 uur ’s middags ontving de Centrale van Politie een dringende oproep over de noodsituatie, waarbij direct een ambulance naar de locatie werd gestuurd. Ondanks de snelle reactie en de inspanningen van zowel het kinderdagverblijf personeel als de medische hulpverleners, heeft de baby het niet overleefd.

Volgens voorlopige informatie was een leidster in de babykamer bezig toen ze plotseling merkte dat de kleur van de baby begon te veranderen. Het personeel van het kinderdagverblijf ondernam onmiddellijk actie door met reanimatie te beginnen in afwachting van de ambulance. Bij aankomst nam het ambulancepersoneel de reanimatie over en bracht de baby met spoed, vergezeld door de ouders, naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center.

Ondanks alle inspanningen is het kindje in het ziekenhuis overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van dit noodlottige gebeuren.