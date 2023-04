Bureau Telecom & Post vermindert CO₂-uitstoot

WILLEMSTAD – Toezichthouder Bureau Telecom & Post is bezig met een inventarisatie hoe de organisatie actief kan bijdragen aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot. Dat staat in de jaarrekening 2022, die BT&P openbaar heeft gemaakt.

De directeur en medewerkers zijn begonnen met het uitvoeren van concrete acties om de CO2-uitstoot rondom BT&P met de helft te verminderen in het kader van een bijdragen aan de doelen van de Verenigde Naties om duurzame ontwikkeling na te streven.

In dit jaar en in de toekomst richt BT&P zich op milieu, samenleving en governance. De samenlevingscomponent betreft de taak van BT&P om toegang tot diensten of producten voor de gemeenschap te garanderen.

BT&P is een toezichthouder die in de loop van de tijd is ontwikkeld tot een entiteit die meerdere sectoren reguleert, waaronder telecommunicatie, post, stroom, water, brandstof, luchtvaarttarieven, Caricert (cyberbeveiliging) en advies geeft aan de minister over tarieven in de gezondheidssector.

Daarnaast heeft BT&P een nieuwe taak: de Innovatiebox. Door middel van deze Innovatiebox worden technologische ontwikkelingen op Curaçao gestimuleerd door middel van gunstige fiscale kwalificaties. Voor deze kwalificatie moet BT&P een verklaring afgeven.