Curaçao lanceert Makutu Básiko Smart Card als reactie op stijgende kosten levensonderhoud

WILLEMSTAD – In reactie op de wereldwijde stijging van de voedselprijzen, heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling een nieuw initiatief geïntroduceerd: de Makutu Básiko Smart Card. Dit initiatief maakt volgens eigen zeggen deel uit van een breder plan van de Curaçaose regering om de impact van de stijgende kosten van levensonderhoud voor de burgers te verminderen.

De Makutu Básiko Smart Card is bedoeld om mensen met minder middelen toegang te geven tot voedingsmiddelen en andere basisbehoeften tegen concurrerende prijzen. Het ministerie is in gesprek met de private sector over dit initiatief.

Naast de Smart Card, werkt het Ministerie van Economische Ontwikkeling samen met verschillende stakeholders, waaronder andere ministeries en de private sector, aan verschillende initiatieven, zoals de Mi PÒTMÒNI App: Een applicatie waar consumenten de prijzen van verschillende voedingsmiddelen en basisproducten kunnen vergelijken en zien waar hun boodschappenlijst het meest voordelig is. Dit bevordert de concurrentie tussen winkeliers en maakt consumenten bewuster van prijzen.

Er is ook een pilotproject in de landbouw. Het doel van dit project is om de kosten van lokale productie te verlagen en de import van bepaalde groenten en fruit te verminderen. Dit omvat onder meer het verstrekken van gereduceerde watertarieven aan boeren voor irrigatie, en het gebruik van ‘grijswater’ voor landbouwdoeleinden.

Er is een voorlopige overeenkomst bereikt met CURINDE om aantrekkelijke prijzen te bieden voor het gebruik van hun faciliteiten en terreinen voor moderne landbouwmethoden onder de noemer agrarische ontwikkeling in de vrije zones.

In samenwerking met het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wordt gewerkt aan het vinden van geschikte kandidaten voor deze landbouwbanen.