Curaçao lanceert website over kansspelbeleid

WILLEMSTAD – Het Curaçaose ministerie van Financiën heeft een nieuwe website over het kansspelbeleid op Curaçao gelanceerd. Op de website is informatie te vinden over het kansspelbeleid en de betrokken partijen.

Op curacaogaming.info kunnen geïnteresseerden informatie vinden over het kansspelbeleid, het toezicht op de kansspelaanbieders, en het beleid voor verantwoord spelen.

Drie peilers

Op de homepage is beschreven op welke drie basisprincipes de nieuwe kansspelwet wordt gebouwd. Javier Silvania zei deze week in zijn speech op ICE in Londen al dat Curaçao voorop wil lopen als het gaat om verantwoord spelen. Dit is dan ook de eerste van de drie genoemde principes.

Zo zouden er strenge richtlijnen komen om spelers te beschermen en wil het ministerie een kansspelmarkt creëren waarin witwassen en terrorisme financiering geen optie is.

De tweede pijler van het kansspelbeleid is ‘proactief’. De kansspelmarkt is een wereld die zich snel ontwikkelt en het beleid voor deze markt moet daarom snel mee kunnen bewegen.

Curaçao wil met de Landverordening Op Kansspelen (LOK) procedures creëren die ervoor zorgen dat er snel geanticipeerd kan worden op eventuele veranderingen.

De derde en laatste pijler is ‘gerespecteerd’. Ook dit kwam naar voren in de speech die Silvania deze week gaf. Volgens de minister is het beeld in vooral buitenlandse media te negatief over de online kansspelsector op Curaçao.

Men zou te vaak denken dat er sprake is van corruptie en Silvania wil van dit beeld af. Op de nieuwe website is te lezen dat het ministerie een nieuwe standaard neer weer zetten voor online gokken. Hierin zijn transparantie, integriteit, en efficiëntie fundamenteel.

Verder is op de website alles te vinden over de geldende wetgeving op het eiland, de belangrijkste partijen in het kansspelbeleid, en het laatste nieuws op het gebied van online gokken op Curaçao.

Het ministerie is met de nieuwe website ruim op tijd voor de invoering van de LOK. Eerder dit jaar liet minister Silvania weten dat hij verwacht dat de nieuwe gokwet in het tweede kwartaal van 2023 in gaat.