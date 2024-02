Curaçao Medical Center furieus op Inspectie na onderzoek dood patiënt

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft fel gereageerd op de conclusies van een rapport van Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid, Serving Keli, over de dood van een patiënt in maart 2021. Het ziekenhuis distantieert zich volledig van de bevindingen en beschuldigt de Inspecteur-Generaal van het doen van “vergaande, ongefundeerde, onprofessionele en ongepaste verwijten”.

In het rapport, dat naar minister Javier Silvania van Financiën, Gezondheidszorg, Milieu en Natuur werd gestuurd en door hem op social media werd geplaatst, concludeert Dr. Keli dat een patiënt is overleden door een medische fout in het CMC. Volgens Keli is de patiënt acuut komen te overlijden na de toediening van een middel dat niet geschikt is voor het doorspoelen van een infuus.

Het CMC stelt daarentegen dat zowel de klachtencommissie als het onafhankelijke Medisch Tuchtcollege al hebben geoordeeld dat er geen toxische vloeistoffen zijn toegediend en dat het een natuurlijke doodsoorzaak betreft. Deze conclusie wordt ondersteund door autopsie- en toxicologisch onderzoek. Het ziekenhuis uit ernstige zorgen over het onafhankelijk functioneren van de inspectie en beraadt zich op vervolgstappen.

“CMC zal dit niet accepteren”, zegt ziekenhuisdirecteur Gilbert Martina, die de aantijgingen als pijnlijk en zorgwekkend bestempelt.

Deze controverse werpt vragen op over de communicatie tussen het ziekenhuis en de inspectie en de impact ervan op het vertrouwen van de gemeenschap in de gezondheidszorg op Curaçao. Het CMC benadrukt dat het uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de zaak en verzekert het publiek van hun toewijding aan hoge zorgstandaarden. Verdere juridische stappen worden overwogen door het ziekenhuis naar aanleiding van de beschuldigingen.