Curaçao uitgeschakeld in kwalificatie WK

WILLEMSTAD – Curaçao is gisteravond uitgeschakeld voor het WK in Qatar. De ploeg van coach Patrick Kluivert speelde in het SDK-stadion 0-0 gelijk tegen Panama. Na het 2-1 verlies afgelopen zaterdag was dat niet genoeg.

De Panamezen misten een penalty en Curaçao schoot vlak voor tijd tegen de lat. Het mocht allemaal niet baten, de WK droom van Curaçao spatte na negentig minuten voetbal uiteen.

Daarmee eindigt ook de opdracht van Patrick Kluivert, die de zieke Guus Hiddink verving. Het contract van Hiddink loopt nog tot en met de WK van Qatar.

