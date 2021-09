Curaçaose Rigene Isenia Miss Teen Universe

77 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Curaçaose Rigene Isenia is de nieuwe Miss Teen Universe. De wedstrijd was in Nicaragua afgelopen zaterdag. Ze won de internationale verkiezing van 27 andere meiden.

Miss Teen Universe is de jongste editie van de Miss Universe verkiezingen. De deelneemsters uit Mexico en Brazilië eindigden op de tweede en derde plek. “Het is een eer voor mij om deze titel te hebben”, schreef de Miss op haar Instagram. “Ik hoop dat mijn boodschap veel meisjes heeft geïnspireerd en dat zal blijven doen”.

