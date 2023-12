Wat moet je echt zien op Curaçao

Curaçao is een prachtig, tropisch eiland in de Caribische Zee. Het hele jaar schommelt de dagtemperatuur er rond 30 graden Celsius. Dat maakt het eiland een perfecte bestemming voor een heerlijke strandvakantie. Maar wil je meer van Curaçao zien? Dan hebben wij hier een aantal tips voor je wat je echt moet zien op Curaçao.

Naast prachtige baaien met hagelwitte zandstranden heeft Curaçao namelijk nog veel meer te bieden. Op cultureel gebied is er van alles te zien. Maar het eiland beschikt ook over een fantastische natuur. Dus ga je op vakantie naar Curaçao en wil je het eiland graag ontdekken? Lees dan hier wat je echt moet zien op Curaçao:

Pontjesbrug

In het centrum van Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, vind je de iconische Pontjesbrug of Koningin Emmabrug. De bijnaam van deze brug is Swinging Old Lady, de brug is de enige houten draaibrug ter wereld. De Pontjesbrug verbindt de stadsdelen Punda en Otrobanda met elkaar. Zodra er schepen naar de Sint Annabaai moeten, wordt de brug aan de kant gevaren zodat zij kunnen passeren. Wanneer de brug geopend is wordt er een gratis veerpontje ingezet om passagiers tussen de beide stadsdelen te vervoeren.

Voordelig naar de zon? Boek snel een last minute vakantie naar Curaçao!

Punda en Pietermaai

Willemstad bestaat uit diverse wijken. Twee van die wijken in het centrum van Willemstad, Punda en Pietermaai, zijn het bezoeken meer dan waard. We noemden net al de Pontjesbrug, die in de wijk Punda ligt. Verder vind je in deze wijk ook de wereldberoemde Handelskade, met de historische, gekleurde pakhuizen aan het water. Pietermaai is ook zo’n mooie wijk, hier vind je allerlei mooie gekleurde panden. In beide wijken zijn vele restaurants en barretjes te vinden. En natuurlijk verschillende winkels en boetiekjes.

Klein Curaçao

Foto Bea Moedt

Even aan de drukte van Curaçao ontsnappen doe je door een dag naar Klein Curaçao te gaan. Dit schitterende eilandje is per boot bereikbaar vanaf Curaçao. Het eilandje beschikt over een prachtig, parelwit zandstrand en wordt omringd door een helderblauwe zee. Het is ook een prachtige plek om te snorkelen. Lees hier meer over een dag excursie naar Klein Curaçao.

Shete Boka Nationaal Park

Foto Inge Poorthuis

Naast prachtige zandstranden heeft Curaçao ook een ruige kust. Shete Boka Nationaal Park is een mooie plek om deze ruige kust te ontdekken. Geniet van de hoge golven die tegen de rotsen kletteren in dit uitgestrekte park. Lees meer over Shete Boka Nationaal Park.

Lees ook: Top 12 mooiste stranden van Curaçao

Snorkelen en duiken

Foto Sander Engelbertink

De Caribische Zee rondom Curaçao is een uitstekende plek om te snorkelen of om te duiken. Het heldere water is het hele jaar warm genoeg om in te zwemmen. Onder water zie je prachtige, gekleurde vissen en zeeschildpadden. Je kunt zo vanaf het strand de zee inlopen om te gaan snorkelen of duiken, maar je kunt ook een leuke excursie boeken. Per boot ga je dan naar de mooiste plekken van Curaçao om te snorkelen of te duiken. Heb je nog geen duikbrevet? Op Curaçao kun je een duikcursus volgen om het te leren.

Christoffelpark

Foto Randy Hollander

Naast het Shete Boka Nationaal Park is het Christoffelpark ook zeker de moeite van het bezoeken waard. Een prachtige flora en fauna wachten hier op je. Je ziet in het park veel verschillende soorten vogels en lokale planten en bloemen. In het park ligt ook de hoogste berg van Curaçao, de Christoffelberg. Deze berg kun je beklimmen, maar er zijn ook andere mooie routes die je, eventueel onder begeleiding van een gids, kunt wandelen.

Hato grotten

Foto Inge Poorthuis

Vlakbij de luchthaven van Curaçao vind je de grotten van Hato, of Hato Caves. Onder begeleiding van een gids kun je deze prachtige grotten bezoeken. Tijdens de tour loop je door diverse kamers van de grot waar je kunt genieten van de betoverende stalagmieten en stalactieten.

Wil jij ook naar Curaçao?

Heb jij na het lezen van dit artikel ook zo’n zin om naar Curaçao te gaan? Hier vind je de leukste vakanties naar het eiland.

Dit artikel bevat affiliatelinks