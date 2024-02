Boek een kookworkshop op Curaçao |Advertorial

Ga jij binnenkort naar Curaçao en wil jij leren koken met echt Caribische ingrediënten? Boek dan een kookworkshop op Curaçao. Tijdens de kookworkshop krijg je les van een chef-kok die traditionele recepten weet om te toveren tot moderne gerechten. Samen bereid je een heerlijke Caribische lunch, die je natuurlijk na de workshop mag proeven.

Tijdens de kookles worden verschillende soorten ingrediënten gebruikt die op het eiland verkrijgbaar zijn. Natuurlijk krijg je uitleg over deze ingrediënten voordat je start met koken. Verschillende soorten groenten en fruit worden tijdens de workshop koken besproken. Ook wordt er stil gestaan bij de culinaire geschiedenis van Curaçao. Op het eiland worden recepten namelijk van generatie tot generatie doorgeven.

Ook krijg je tijdens de workshop allerlei handige tips om thuis tijdens het koken toe te passen. Want, hoe snijd je een mango eigenlijk? Of hoe fileer je een vis? Natuurlijk mag er ook van alles geproefd worden tijdens het koken. Vervolgens ga je in kleine groepjes aan de slag. Daarbij word je begeleid door de chef-kok en haar assistente. Samen maak je de gerechten voor een heerlijke lunch.

Na alle werk komt dan misschien wel het leukste, je gaat lekker genieten van de net bereide lunch. Je zit lekker in de buitenlucht, aan een prachtig gedekte tafel om met z’n allen te proeven van de heerlijke Caribische smaken. Bij de lunch wordt een passende wijn geserveerd, dat is op en top genieten!

Wil jij ook een kookworkshop op Curaçao volgen?

Wil jij leren om de lekkerste gerechten met typisch Caribische ingrediënten te maken? Dat kan! De kooklessen worden op dit moment iedere woensdag aangeboden. Je kunt hier jouw plek voor deze leuke ervaring reserveren. De kookworkshops worden in Willemstad gehouden.

Wil jij weten hoe andere deelnemers de kookworkshop hebben ervaren? Lees dan hier hun recencies.

