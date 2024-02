De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 14 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Pisas weer in opspraak

Politie start onderzoek naar carnavalsgroep A’legria

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) is opnieuw in opspraak geraakt. Hij is door profhonkbalmiljonair Kenley Jansen en echtgenote Gianni Jansen betrokken geraakt bij bemiddeling, zodat een trailer van zijn carnavalsgroep A’legria bij de Gran Marcha kon worden toegelaten. We spraken er gisteren al over, het Antilliaans Dagblad komt met nieuwe details.

De politie hield voet bij stuk en verbood dit voertuig de voortgang in de grote optocht. In een bericht stelt de leiding van het Korps Politie Curaçao (KPC) dat de betreffende trailer van carnavalsgroep Alegria in beslag is genomen. Ook wordt meegedeeld dat er nu een strafrechtelijk onderzoek volgt.

Een boze Kenley Jansen verklaarde in een interview bij Radio Hoyer I dat hij zondag contact heeft opgenomen met Pisas en Justitieminister Shalten Hato (MFK) om te bemiddelen. En dat hij beiden zeer erkentelijk is. Hij is niet te spreken over de politieman die het voertuig tegenhield en ook niet over voorzitter Sandy Atimadora van de Asosiashon di Gruponan di Karnaval Korsou (AGKK).

In een daaropvolgend interview bij dezelfde Radio Hoyer geeft ook een boze Atimadora openheid van zaken. Hij verklaart dat de door de politie tegengehouden trailer van A’legria niet de dezelfde was die eerder werd gekeurd om mee te kunnen rijden in de optocht.

Er werd namelijk een witte trailer goedgekeurd met een ander chassisnummer, terwijl de groep met een rode wagen verscheen met de keuringskaart van de witte.

PAR-Statenlid Quincy Girigorie verklaart desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad ‘zeer verbaasd’ en ‘alweer’ te moeten vernemen dat Pisas betrokken wordt bij controles van autoriteiten.

“Niet eens drie weken geleden bood de premier zijn excuses aan de controleurs van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) in The Green House-zaak. Hij zei toen nooit meer te zullen ingaan op verzoeken om te bemiddelen”, aldus Girigorie.

Girigorie wil niet vooruitlopen op wat de PAR-fractie in dit specifieke geval gaat doen: “Een Statenvergadering aanvragen heeft geen zin als deze maanden later wordt gepland. Als parlementariërs hebben we weliswaar de tools om informatie op te vragen, maar het is een feitdat dit kabinet uitblinkt in het verlaat antwoorden.”

Rennox Calmes wil in algemene zin wel het volgende kwijt: “Het is duidelijk dat er veel mankeert aan ons politiek systeem. Het hoort niet dat ministers worden gebeld om te bemiddelen. Als politieman kan ik je vertellen dat bestuurders KPC-leden niet mogen beïnvloeden, want het optreden van de politie valt onder het OM en bovendien geldt nu het lik-op-stukbeleid in het carnaval.”

Premier Pisas was niet bereikbaar voor een reactie over het feit dat de profhonkballer hem had gebeld.

Antilliaans Dagblad: Arubaanse Politicus Opgepakt

Op Aruba is politicus Guillfred Besaril aangehouden op verdenking van ‘onregelmatigheden’. Hij diende van 2017 tot 2022 als Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland. Besaril wordt ervan verdacht meerdere jaren privé-uitgaven te hebben gedaan op kosten van het in Den Haag gevestigde Arubahuis.

Vorig jaar hebben parlementariërs van de oppositiepartij AVP (Arubaanse Volkspartij) hierover aangifte gedaan. Afgelopen maand werd in deze zaak de voormalig interim-directeur van het Arubahuis, Glenn Ling, opgepakt. Hij is inmiddels na verhoor vrijgelaten. De zaak heeft de naam ‘Tulipan’ gekregen.

De 50-jarige Besaril is lid van de regeringspartij MEP (Movimiento Electoral di Pueblo) van premier Evelyn Wever-Croes. Het eiland heeft in de afgelopen jaren meerdere corruptieschandalen binnen de politiek meegemaakt, waarbij voornamelijk ministers van de AVP betrokken waren. Volgens de groene partij doet het Openbaar Ministerie (OM) onvoldoende onderzoek naar corruptie onder politici van de gele MEP.

In juni 2022 verliet Besaril onverwachts zijn functie als ‘Gevmin’, na zijn benoeming in Den Haag in november 2017. Hij bleef aan in deze rol na de laatste verkiezingen in 2021. Oud-Statenvoorzitter Ady Thijsen (MEP) werd als plaatsvervangend Gevmin aangesteld en is sinds het vertrek van Besaril de eerste man in het Arubahuis.

In oktober vorig jaar oordeelde het gerecht in Oranjestad dat Besaril terecht, wegens ‘ernstig plichtsverzuim’, disciplinair was ontslagen. Dit volgde op een onderzoek door de Centrale Accountantsdienst (CAD), die de privé-uitgaven ten laste van het Land in kaart had gebracht. Naar later bleek was Wever-Croes al op 1 mei 2021 door een groep medewerkers en ambtenaren van het Arubahuis; nog voor de verkiezingen van eind juni, waarbij Besaril als nummer 12 op de MEP-lijst stond, ingelicht.

Extra: Onderzoek naar schelpdieren met veelbelovende resultaten

Van april tot december 2023 zijn jonge schelpdieren in zee uitgezet met het doel om de natuurlijke populatie schelpdieren te versterken. In het pilotproject ‘Verover de Toekomst’ blikt marien bioloog Michiel van Nierop terug op de belovende resultaten van dit project op Curaçao. Binnenkort zal het project worden voortgezet op Bonaire.

Kleine aantallen schelpdieren werden met zenders in zeegrasvelden in het Spaanse Water geplaatst. De schelpdieren die in zee werden uitgezet, werden gemonitord via de zenders om hun gedrag in de natuur en hun overlevingskansen te analyseren.

Er werden experimenten uitgevoerd in verschillende zeegrasvelden, en schelpdieren van 1 of 2 jaar oud werden in de velden geplaatst. De overlevingskansen zijn groter voor de 2-jarige schelpdieren omdat hun schelp dikker is, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals krabben.

Bovendien moet de laatste 3 maanden van het jaar worden vermeden vanwege de slechte weersomstandigheden.

“Ik ben erg benieuwd wat het onderzoek zal laten zien wanneer we de door ons gekweekte schelpdieren in de oceaan bij Bonaire plaatsen. In ieder geval is het duidelijk dat er meer onderzoek nodig is voordat we kunnen doorgaan met grootschalige restauratieprojecten,” legt Michiel van Nierop uit.

De vangst en consumptie van schelpdieren zijn diepgeworteld in de Caribische cultuur, en discussies hierover kunnen gevoelig liggen. Daarom is communicatie tussen vissers en het project van groot belang.

Om samenwerking te stimuleren, is er een overeenkomst getekend tussen de visserijcoöperaties op Curaçao en Bonaire, de Federatie van Verenigde Productiecoöperaties (FKUP) en PISKABON, STINAPA en het Wereld Natuur Fonds (WNF-NL). STINAPA is verantwoordelijk voor het toezicht op het project.

‘Verover de Toekomst’ ontvangt financiële steun van WNF-NL en Seacology. Het programma van WNF-NL in het Nederlandse Caribisch gebied streeft ernaar om kustsystemen te versterken en ze veerkrachtig te maken tegen bedreigingen zoals klimaatverandering. Samenwerken met gemeenschappen om hun cultuur te behouden en hun leven te verbeteren is het uitgangspunt van de projecten van Seacology.

Vigilante: Feyenoord Camp Curaçao

Feyenoord komt deze zomer naar Curaçao. Van 8 tot 12 juli – in de schoolvakantie – organiseert de gerenommeerde voetbalclub uit Nederland, een exclusief voetbalkamp op het eiland. Coaches die werkzaam zijn op de Feyenoord Academy en spelers reizen af naar Willemstad om te werken met lokaal talent en deze jonge spelers te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Dit initiatief, bekend als ‘Feyenoord Camp Curaçao’, biedt lokale jonge talenten een unieke kans om te trainen onder begeleiding van professionele spelers en trainers van de club. Het Feyenoord Camp is een onderdeel van de club’s internationale programma en streeft ernaar om voetbalvaardigheden, teamwork en sportiviteit te bevorderen onder jonge voetballiefhebbers.

Er zullen intensieve trainingssessies worden gehouden, die de Feyenoord-filosofie en waarden bevatten om het spel te verbeteren. Deelnemers krijgen een Feyenoord Camp trainingsoutfit. De kosten voor deelname aan het Feyenoord Camp op Curaçao zijn fl. 475.

Onder de afgevaardigden van Feyenoord bevinden zich enkele bekende namen, waaronder Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Quilindschy Hartman. Deze spelers, allen afkomstig van Curaçao, maken deel uit van het eerste elftal van Feyenoord en zullen tijdens het kamp hun ervaringen en technieken delen met de jonge deelnemers.

Het Feyenoord Camp op Curaçao vindt plaats in het Stadion dr. Antoine Maduro, het stadion van Sport Unie Brion-Trappers (S.U.B.T.).

Antilliaans Dagblad: Marie Pampoen, een unieke mogelijkheid voor Micro-ondernemers

Fase 3 van het Recreatiegebied Marie Pampoen is toegankelijk voor het algemene publiek en beschikt over verschillende faciliteiten voor recreatie en vermaak. Het gebied is gesitueerd nabij dichtbevolkte woongebieden en goed ontwikkelde toeristische verblijfsgebieden.

Als onderdeel van Fase 3 zijn vier kiosken gebouwd , die beschikbaar zijn voor commerciële activiteiten in de sfeer van verkoop van voedsel en drank, sport, recreatie, vermaak, gezondheid en welzijn. Kiosk 1 en 3 liggen aan de Martin Luther King Boulevard. Kiosk 2 ligt dicht bij het recent aangelegde skate- en fietspark, en kiosk 4 is op het nieuw aangelegde strand geplaatst.

Geïnteresseerden voor de huur van een kiosk dienen een projectvoorstel te presenteren. Uit de ontvangen inschrijvingen voor elke kiosk, wordt een keuze gemaakt om verder tot een huurcontract te komen. Het Curaçao Tourist Board behoudt hierbij het recht om op basis van haar interne analyse al dan niet een keuze te maken uit de ontvangen inschrijvingen.

Bij het opstellen van het projectvoorstel is het van belang dat rekening wordt gehouden met in ieder geval de volgende punten:

Geïnteresseerden met een hoge mate van historische affiniteit met de direct aan het recreatiegebied gelegen woonbuurten en een betrokkenheid van deze woonbuurten bij de bedrijfsvoering aantonen, genieten een voorkeur. Een geïnteresseerde kan in aanmerking voor het huren van slechts 1 kiosk en dient in het projectvoorstel duidelijk aan te geven voor welke kiosk men in aanmerking wenst te komen. Geïnteresseerden die een affiniteit hebben met de skatesport genieten een voorkeur voor het huren van Kiosk 2. In het huurcontract voor deze kiosk kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen die verband hebben met de skate- en fietspark. Een kiosk en de inrichting hiervan dienen in de huidige gedaante, vorm en grootte behouden te blijven. Aanpassingen aan het gehuurde zijn in principe niet toegestaan. De bedrijfsvoering moet een duidelijk verband hebben met dienstverlening op het gebied van consumptie van voedsel en drank, sport, recreatie, vermaak, gezond en welzijn. De commerciële activiteiten moeten zich richten zich op de lokale bevolking en de toerist. De bedrijfsvoering mag geen hinder bezorgen aan gebruikers van het gebied en de omgeving. Het verkrijgen van de vereiste vergunningen en of ontheffingen voor bedrijfsvoering vindt door de huurder plaats. De openingstijden voor commerciële activiteiten zijn in ieder geval vanaf 10 uur ’s ochtends tot en met 5 uur ’s middags, minimaal 6 dagen per week en gedurende 52 weken per jaar. De huurder moet de directe omgeving van het gehuurde schoon houden. Aansluitings- en andere kosten voor water, elektriciteit, vuilophaal, telefoon, internet en televisie zijn voor rekening van de huurder. In de kiosken kunnen geen warme maaltijden worden bereid. Het plaatsen van gas tanks is niet toegestaan. Het aanbrengen van reclame op een kiosk is niet toegestaan.

Het projectvoorstel dient uiterlijk op 13 maart 2024 te worden ingediend.