Boek nu een food tour op Curaçao |Advertorial

Houd jij van lekker eten? Ben jij een echte Bourgondiër? En wil je de keuken van Curaçao leren kennen? Boek dan nu een food tour op Curaçao! Tijdens deze food tour proef je allerlei lokale gerechtjes op verschillende plekken in Willemstad en zie je vele bezienswaardigheden onderweg. Een aanrader voor liefhebbers van lekker eten!

Deze leuke, maar vooral lekkere tour start in het centrum van Willemstad. Vanaf het Rif Fort heb je een prachtig uitzicht over de Handelskade met kleurrijke, oude panden en de Sint Annabaai. Vervolgens word je naar het Brionplein gebracht in een voertuig met airco. Hier start de food tour pas echt. Je wordt namelijk verrast met een heerlijke Batido, een lokale fruit smoothie, die in verschillende smaken verkrijgbaar is.

De tour gaat verder langs een aantal leuke, maar vooral kleurrijke bezienswaardigheden in het centrum van de stad. Wat dacht je van de Colorful Steps, de trap die bekend is van de vele foto’s die hier gemaakt worden. Ook kom je langs allerlei prachtige muurschilderingen die gemaakt zijn door zowel lokale als internationale kunstenaars.

Pastechi bij Terrace Plaza

De food tour gaat verder naar Terrace Plaza, waar je een heerlijke pastechi krijgt aangeboden. Een echte lokale lekkernij die zowel als ontbijt of als tussendoortje wordt gegeten. Ze zijn gemaakt van deeg dat in de vorm van een halve maan wordt gevouwen. Dit deeg is gevuld met gehakt, kip of groente en wordt gefrituurd. Breng ook even een bezoek aan de Netto Bar, die aan de overkant ligt. Dit is de oudste bar van Curaçao.

Op Curaçao kun je ook de Chinese keuken proeven. Tijdens de tour krijg je een heerlijke loempia en een sate batata om mee te nemen voor onderweg. Je gaat namelijk door naar het strand van Marie Pampoen om van deze lekkernijen, en het mooie uitzicht te gaan genieten.

Bezoek aan de Curaçao Likeur Distilleerderij

De volgende stop tijdens de food tour is bij de Curaçao Likeur Distilleerderij die gevestigd is bij Landhuis Chobolobo. Hier zie je hoe de wereldberoemde Blue Curaçao likeur wordt gemaakt. Tijdens het volgende gedeelte van de tour kom je langs diverse bezienswaardigheden van Willemstad. Denk daarbij aan het grote Curaçao bord, de Handelskade en de drijvende markt. Daarna kom je aan het einde van de food tour. Maar eerst ga je nog genieten van een lekkere lunch bij de Old Market.

