Boek nu een vliegticket van Brussel naar Curaçao voor 530 euro per persoon retour

Foto Canva

Heb jij behoefte aan zon en warmte? Dat snappen wij helemaal! Het tropische Curaçao is dan de perfecte bestemming. Het is het hele jaar heerlijk warm op het eiland en er is van alles te beleven. Goed nieuws voor mensen in het zuiden van Nederland of België: vanaf dinsdag 5 november aanstaande vliegt TUI twee keer per week tussen Brussel en Curaçao. Boek nu een vliegticket van Brussel naar Curaçao voor slechts 530 euro per persoon retour!

De vluchten zijn op dinsdag en zaterdag. De vluchten worden op de heenreis, dus van Brussel naar Curaçao, gecombineerd met Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. De terugreis vanaf Curaçao is rechtstreeks naar de Belgische luchthaven. De vluchten worden uitgevoerd met de Boeing 787 Dreamliner.

Wist jij dat de gemiddelde dagtemperatuur op Curaçao in de wintermaanden 30 graden Celsius is? Dat betekent dat je zelfs in de winter in je korte broek kunt lopen. Ook ’s avonds koelt het nauwelijks af op Curaçao, de gemiddelde nachttemperatuur bedraagt ongeveer 24 graden Celsius. Perfecte temperaturen dus voor een ontspannen strandvakantie. Foto Canva

Curaçao beschikt over schitterende baaien met prachtige zandstranden waar je volop kunt genieten van zon, zee en strand. Ook de watertemperatuur is in de wintermaanden hoog genoeg om lekker te gaan snorkelen, zwemmen of duiken. Daarnaast is er op het eiland van alles te beleven. Wat dacht je van een dag naar het Christoffelpark of naar Klein Curaçao?

Wil jij ook aan de natte, grijze winter ontsnappen. Dat kan! Vanaf november kun je al voor 530 euro per persoon retour van Brussel naar Curaçao vliegen. Je kunt deze goedkope vliegtickets van Brussel naar Curaçao hier boeken. Wees er snel bij want vol is vol!

Voor wie is een los vliegticket geschikt?

Foto Canva

Vliegen vanaf Brussel is handig voor mensen die in het zuiden van Nederland wonen. In veel gevallen is de luchthaven van Brussel voor hen makkelijker en sneller bereikbaar dan Schiphol. Natuurlijk wordt voor Belgische toeristen Curaçao een stuk makkelijker bereikbaar door deze nieuwe vluchten.

Wanneer je een los vliegticket van Brussel naar Curaçao boekt betekent dat je zelf voor onderdak zorgt. Perfect voor mensen die op bezoek gaan bij vrienden of familie op het eiland. Maar ook voor mensen die tijdens hun vakantie op Curaçao liever in meerdere accommodaties willen verblijven is een los vliegticket de oplossing. Zo kun je zelf jouw accommodaties uitzoeken en boeken. Je hebt dan ook nog eens veel meer keuze uit verschillende accommodaties dan dat je bij een touroperator zou hebben. Ook wanneer je graag in een villa op Curaçao wilt verblijven is een los vliegticket de perfecte keuze.

Natuurlijk is het ook mogelijk om pakketreizen vanaf Brussel naar Curaçao te boeken. Kijk hier voor de leukste aanbiedingen.

