Willemstad – Vrouwen op Curaçao moeten formeel nog steeds schriftelijke toestemming vragen aan de overheid om te mogen werken in de horeca.

Als het aan de minister van Economische Zaken ligt, is dat snel voorbij. Ze heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. De bepaling in dezelfde 70 jaar oude wet dat minderjarigen onder de 18 ook om toestemming moeten vragen, blijft wel staan. Het voorstel om de wet te wijzigen is door alle fracties in de Staten aangenomen.