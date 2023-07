Duizenden steunbetuigingen tegen doden zwerfdieren op Curaçao

WILLEMSTAD – De petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’ heeft een overweldigende respons gekregen met 12.360 steunbetuigingen. Initiatiefnemers Karen Soeters van House of Animals en dierenarts Piet Hellemans overhandigden de petitie dinsdag in Den Haag. De petitie kwam als reactie op een actie van de Stichting Dierenbescherming Curaçao, die zwerfdieren wilde doden vanwege een gebrek aan opvangruimte.

De petitie werd voorgelegd aan de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en later ook aan premier Gilmar Pisas van Curaçao. Kamerleden beloofden de kwestie in de Tweede Kamer te bespreken. Er werden ook vragen gesteld over de financiering van een omvangrijk sterilisatieproject.

“Gisteren hebben wij de petitie aangeboden aan de heer Pisas. Dat heeft opening gegeven tot een gesprek waar we heel blij mee zijn,” zei Mirjan Seppenwoolde, die de petitie namens diverse dierenbeschermingorganisaties op Curaçao overhandigde.

Er zijn nu voorzichtige positieve signalen op Curaçao. “Nog deze week is er een overleg met de veterinaire dienst, Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur, de dierenbescherming en de andere dierenbeschermingorganisaties,” aldus Seppenwoolde.

In strijd met de wet



De actie van de Dierenbescherming om zwerfdieren te doden is in strijd met de wet, en critici waarschuwen dat het een verdienmodel kan creëren voor het vangen en doden van ‘makkelijke’ huisdieren.

Soeters, oprichter van House of Animals, veroordeelt de actie: “Dit veroorzaakt naast intens dierenleed ook mensenleed, want reken maar dat er makkelijk toegankelijke huisdieren opgepakt gaan worden.”

Stichting Dierenbescherming Curaçao beweert dat ze door gebrek aan opvangplekken gedwongen zijn zwerfdieren te doden, maar critici stellen dat de stichting zelf niet genoeg heeft gedaan om het zwerfdierenprobleem aan te pakken.

Piet Hellemans, bekend van het tv-programma Beestengeluk op SBS6, uitte zijn verbijstering: “Wat Dierenbescherming Curaçao nu gaat doen is wreed en compleet zinloos, dit is verdelging van katten en honden en heeft niets met dierenwelzijn te maken.”

Het doden van zwerfdieren heeft een averechts effect en staat haaks op de inspanningen van vrijwilligers en donateurs. De enige bewezen effectieve methode is de TNRC-methode: trap (vangen), neuter (castreren/steriliseren), return (vrijlaten) en care (verzorgen).

“Ik begrijp niet dat een organisatie die dieren vangt en afmaakt de naam ‘dierenbescherming’ nog draagt”, concludeert Soeters. “Het doden van honden en katten op Curaçao moet gestopt worden.”