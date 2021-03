Een van de priklocaties Sehos verhuist naar Sambil

WILLEMSTAD – Een van de twee prikcentra in het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal wordt verplaatst naar winkelcentrum Sambil.

In het Sehos zijn nu nog twee prikcentra voor de vaccinatiecampagne. Een in het vroegere Ana Paviljoen en een in het gebouw van de EHBO. Die in het Ana Paviljoen wordt vrijdag overgebracht naar Sambil. Reden is de beperkte parkeerruimte bij het oude Sehos en de wens van de overheid om meer mensen te vaccineren.

Mensen die een afspraak hebben in het Ana Paviljoen in het Sehos, moeten daar naar toe blijven gaan.

