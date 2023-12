Eerste lading verbeterde brandstof op Curaçao

WILLEMSTAD – De eerste lading brandstof volgens nieuwe specificaties is op Curaçao aangekomen. Daarmee is volgens betrokkenen een belangrijke mijlpaal bereikt. De tanker Schwyz heeft op 1 december Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) en op 11 december Mogas geleverd, aangeschaft door Curoil via een biedingsproces.

Na de nodige voorbereidingen is Curoil klaar om te beginnen met de overgangsperiode. De volgende stap is het monitoren en controleren van het brandstofproces en de kwaliteit tijdens de overgangsperiode.

Zoals eerder aangegeven, duurt het ongeveer twee maanden voordat autobezitters van benzine de brandstof volledig volgens de nieuwe specificaties kunnen tanken. Voor diesel duurt dit ongeveer vier maanden duren vanwege een grotere verlaging van het zwavelgehalte.