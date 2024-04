Venezuela Electoraal register voor Venezolanen in Curaçao is open Redactie 12-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Na aanhoudende vragen van de Venezolaanse gemeenschap in Curaçao over de status van het Venezolaanse Electorale register, is dit register gisteren eindelijk geopend. Dit gebeurde nadat de deadline al ruim was overschreden, aangezien het proces volgens de kalender van de kiesraad al op 18 maart had moeten beginnen en eindigt op 16 april.

De opening van het register, gelegen aan Scharlooweg nummer 9, komt na klachten over vertragingen door het Venezolaanse Consulaat in Curaçao. De lokale Venezolaanse gemeenschap uitte kritiek op het consulaat, dat het proces eenzijdig zou hebben vertraagd.

De registratieperiode loopt tot 16 april, met openingsuren van 8:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 15:00 uur. Alle stemgerechtigde Venezolanen die in Curaçao wonen, worden opgeroepen zich te registreren of hun stemcentrum te wijzigen.

Vereisten hiervoor zijn onder meer een geldige Venezolaanse identiteitskaart of paspoort, een Curaçaose identiteitskaart en een verblijfsvergunning die langer dan een jaar geldig is.