Grote aircoroof bij winkel op Sta Rosaweg

8 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Onbekenden hebben gisteren in de vroege ochtend een grote hoeveelheid airco’s gestolen. Dat gebeurde bij een winkel aan de Sta Rosaweg.

De dieven kwamen binnen via het dak van het pand. Meer dan 20 airco’s zijn verdwenen. Een ander deel was klaargezet om ook mee te nemen, maar kennelijk zijn de dieven gestoord en bleven de airco’s staan. Na de grote televisie roof eergisteren bij Polytronica lijkt het dievengilde extra actief in de aanloop naar kerst.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures