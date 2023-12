Javier Sylvania ontstemt over cadeaubonnenverzoek vakbond

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania heeft felle kritiek geuit op het vakbondsverzoek van ABVO. Die verzocht om alle overheidsmedewerkers die niet aanwezig zijn bij het jaarlijkse kerstdiner van de overheid een cadeaubon van tweehonderd gulden te geven.

Via zijn Facebookpagina uitte de minister van Financiën een reeks beschuldigingen. Zo beweerde hij dat de vakbond stil bleef over het schrappen van vakantiegeld, loontredes en kerstvieringen, maar nu kritiek levert nu de regering Pisas probeert verloren voorzieningen te herstellen.

Het vakbondsverzoek doet in de ogen van Sylvania afbreuk aan de inspanningen van de regering om de financiële situatie, die is verslechterd door de COVID-19-pandemie en de bijbehorende economische crisis, te stabiliseren.

Volgens de minister is het verzoek van ABVO in strijd met de realiteit, aangezien de vakbond in het verleden niet altijd openlijk heeft geprotesteerd tegen vergelijkbare maatregelen van de regering. Aan de andere kant beweert ABVO dat de uitspraken van de minister niet overeenkomen met de waarheid en beschouwt deze als ongegrond.