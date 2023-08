KLM-passagiers minstens 26 uur vast op Bonaire

KRALENDIJK – De KL767 van zondag, met vertrek van Aruba naar Amsterdam, en die op Bonaire passagiers oppikt, staat nog steeds op Flamingo Airport en vertrekt mogelijk pas vanavond om 22.30 uur, ruim 26 uur na het geplande vertrek zondag.

Na wisseling van de crew op Bonaire bleken de motoren van het toestel niet te starten door een defecte hulpstartmotor in de staart van het toestel. Hulp om het toestel met zogenaamde ‘airstarters’ mocht ook niet baten. Beide apparaten op de luchthaven van Kralendijk bleken defect.

Pas rond middernacht werd duidelijk dat de KLM-vlucht niet meer zou vertrekken. Alle passagiers zijn daarna ondergebracht in hotels, voor zover zij niet op Bonaire wonen.

Of de vlucht vandaag alsnog kan vertrekken naar amsterdam is de vraag. De planning is vanavond om 22.30, maar echt zeker weten doet de KLM pas om 18.00 uur lokale tijd.

Technici zijn op dit moment bezig om het probleem op te lossen, waarna het getest moet worden. De vlucht moet daarna nog wachten op de reguliere KL767 vlucht van vandaag uit Oranjestad die nieuwe, verse catering voor de gestrande vlucht meeneemt.