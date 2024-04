Cultuur en muziek Marriott een week lang omgetoverd voor Joodse Pesach Redactie 21-04-2024 - 2 minuten leestijd

Het Marriott Beach Resort in Piscadera Bay maakt zich klaar voor een opmerkelijke transformatie om exclusief Joodse gasten te ontvangen tijdens Pesach, het Joodse Paasfeest dat van morgen tot en met 30 april gevierd wordt. Dat schijft de website pitane.blue.

Deze periode is essentieel voor de Joodse gemeenschap, aangezien het de uittocht uit Egypte herdenkt en centraal staat in hun tradities van reflectie en vernieuwing.

De voorbereidingen voor deze speciale gelegenheid zijn intensief en omvatten het aanleggen van nieuwe tennisbanen, het vervangen van strandstoelen en vooral het ombouwen van de keukenfaciliteiten om te voldoen aan de koosjere dieetwensen van de Joodse gasten.

De keuken ondergaat de grootste veranderingen, waarbij alles wordt aangepast om strikt koosjer te zijn, inclusief het trainen van personeel in de kasjroet en het ritueel wijden van nieuw keukengerei.

Deze ingrijpende aanpassingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de Joodse gasten hun religieuze voorschriften tijdens Pesach kunnen naleven, een tijd waarin het verwijderen van gist en gefermenteerde producten uit huishoudens symbolisch staat voor het verwijderen van trots en arrogantie.

De sedermaaltijden, die de eerste twee avonden van Pesach gehouden worden, zijn een belangrijk onderdeel van de viering en vereisen specifieke gerechten die rijk zijn aan symboliek.

De impact van deze exclusiviteit is ook voelbaar voor de reguliere gasten en personeel van het resort. Zo worden andere gasten tijdens deze periode niet toegelaten en moet het personeel extra inspanningen leveren om alles op tijd klaar te krijgen. Bovendien moeten de TUI-crewleden, die normaal bijna dagelijks in het resort verblijven, uitwijken naar andere accommodaties in Willemstad.

Dit exclusieve evenement benadrukt de sterke banden tussen de Joodse gemeenschap en Curaçao, een eiland waarop Joden al sinds de 17e eeuw een belangrijke rol spelen in zowel de economie als de cultuur.

Deze pioniersgeest heeft een blijvende impact gehad op de economie en cultuur van het eiland. Maar door de jaren heen heeft de Joodse bevolking te maken gehad met demografische verschuivingen, waaronder emigratie en een toename van gemengde huwelijken, wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal Asjkenazische en Sefardische Joden op het eiland.

De geschiedenis van de Joodse gemeenschap is diep verankerd in Curaçao, wat nogmaals onderstreept wordt door de organisatie van dit grote evenement in het Marriott Beach Resort.