MQ-9 Reaper zes maanden langer op Curaçao

WILLEMSTAD – het onbemande verkenningsvliegtuig MQ-9 Reaper blijft tot 1 juli volgend jaar inzetbaar vanaf vliegveld Hato op Curaçao. Dit gebeurt om het luchtmachtpersoneel voor te bereiden op zwaardere taken en grote operaties. Staatssecretaris Christophe van der Maat liet dat vandaag weten tijdens zijn bezoek aan het Caribisch gebied.

Drie van de vier aangekochte toestellen staan sinds begin dit jaar op Curaçao. Een 40-koppig detachement startte toen met de zogenoemde test- en evaluatiefase. Die loopt volgens planning medio december af. Daarna werkt het personeel verder aan de operationele gereedstelling.

De gunstige weersomstandigheden en beschikbaarheid van het luchtruim waren reden om het onbemande systeem op het eiland te beproeven. Bovendien verzamelt het toestel al inlichtingen ter ondersteuning van de (militaire) organisaties in het Caribisch gebied.

Georganiseerde criminaliteit

Van der Maat: “Mooi dat de MQ-9 Reaper zes maanden langer is in te zetten om de Commandant Zeemacht Caribisch gebied en de Kustwacht Caribisch gebied te ondersteunen. Ik heb ter plekke gehoord hoe belangrijk het toestel met zijn sensorcapaciteit hier is voor onder meer het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. De afgelopen periode hebben de luchtmacht-collega’s het onbemande vliegtuig uitvoerig getest. Het is goed dat zij de komende zes maanden door kunnen gaan met trainen.”

Vliegbasis Leeuwarden ontvangt medio december het vierde toestel en twee zogeheten Ground Control Stations. Die zijn vergelijkbaar met cockpits, maar dan op de grond. Het vliegtuig blijft voorlopig in de opslag. Beide cockpits worden volgend jaar naar verwachting wel operationeel.

Dan zijn de toestellen boven het Caribisch gebied ook vanuit Leeuwarden te besturen. Het Friese veld biedt uiteindelijk onderdak aan al deze technologisch hoogwaardige systemen. Naast de huidige vier betreft het nog zo’n aantal.

De MQ-9 Reaper verzamelt vanuit de lucht data en informatie. Dankzij de besturing per satelliet is het toestel wereldwijd te bedienen. Het systeem past volledig bij de wens van Defensie om te opereren op basis van informatie-gestuurd militair optreden.

Oekraïne

Volgens staatssecretaris van der Maat heeft de verlenging de testfase op Curaçao niets te maken met de ontwikkelingen in de Oekraïne.

“Er zijn geen aanwijzingen dat er een vraag ligt in Navo-verband om de Reaper af te geven. Maar elke oproep zal op zichzelf worden beoordeeld en dat gebeurt op het moment dat die oproep er is.”