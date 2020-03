Opnieuw geweld op de voetbalvelden

30 Gedeeld

Willemstad – CVV Willemstad heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege een geweldsincident op het voetbalveld. Een speler kreeg twee keer een kaakslag en was even buitenbewustzijn. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen SV Indekor.

Er is ook een klacht ingediend bij voetbalbond FFK, maar daar verwacht Willemstad niet zoveel van. De bond treed nauwelijks op tegen voetbalgeweld. Een aantal weken terug is een speler het ziekenhuis in geslagen en ook daar niet op geacteerd. Nu vestigt de club zijn hoop op de politie.